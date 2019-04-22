السودان تستعيد 5 أطفال من أيتام داعش في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية يوم الإثنين، تسلم 5 من الأطفال الأيتام العالقين في الشمال الشرقي السوري، تمهيدًا لتسليمهم إلى ذويهم.

ووفق وكالة أنباء السودان الرسمية ”سونا“، فإن تسلم الأطفال جاء ”في إطار جهود الدولة لاعادة المواطنين السودانيين العالقين في المناطق التي كان يسيطر عليها (داعش) في سوريا والعراق، وبمتابعة مباشرة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء المجلس“.

ووجه بدرالدين الجعيفري الوزير المفوض في وزارة الخارجية الشكر للحكومة السورية والجهات المختصة الأخرى شمال وشرق سوريا، لتسهيلهم نقل هؤلاء الأيتام إلى العاصمة دمشق ومنها إلى الخرطوم.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد وجه وزارة الخارجية بمواصلة ومضاعفة جهودها لإعادة جميع العالقين في أقرب فرصة ممكنة.