الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري

المصدر: ا ف ب

دعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الجديد؛ للإسهام في ”تحول ديمقراطي“.

وقالت الوزارة في بيان، إنها ”تتطلع لتفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة“.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، أنه ”سيتم تشكيل مجلس عسكري وحكومة مدنية متفق عليها بالتشاور مع القوى السياسية“، لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في أول بيان لبرهان، غداة اختياره رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي خلفًا لعوض بن عوف، الذي أعلن تنحيه الجمعة عن رئاسة المجلس.

وقال البرهان، إنه ”تم إلغاء قرار حظر التجوال في البلاد“، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار الفترة الانتقالية مدة عامين كحد أقصى.

وأشار إلى أن مهام المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، منحصرة في ”إنفاذ القانون وتهيئة المرحلة الانتقالية والمناخ السياسي، بما يفضي لانتقال السلطة لمدنيين“.