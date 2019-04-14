نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان يلتقي دبلوماسيًا أمريكيًا

التقى نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“ القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم ستيفن كوتسيس، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب بيان صادر عن المجلس العسكري بالسودان، الأحد، فإن ”حميدتي أطلع الدبلوماسي الأمريكي على التطورات بالبلاد والأسباب التي أدت إلى تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، كما أطلعه على الخطوات التي اتخذها المجلس للمحافظة على أمن واستقرار السودان“، وفق البيان.

من جانبه، نقل البيان ترحيب القائم بالأعمال الأمريكي، بدور المجلس العسكري في تحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى ”ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات السودانية الأمريكية“.

وأدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء السبت، اليمين الدستورية، حسب التلفزيون الرسمي، وأصدر المجلس مرسومًا دستوريًا بتعيين كل من: عبدالفتاح البرهان رئيسًا له، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع، نائبًا لرئيس المجلس.

كما شمل المرسوم تعيين، عمر زين العابدين، الطيب بابكر صلاح عبدالخالق، حلال الدين الشيخ، ياسر العطا، مصطفى محمد مصطفى، إبراهيم جابر، وشمس الدين الكباشي، أعضاء في المجلس، والأعضاء الثمانية هم: ستة من الجيش وعضو من الشرطة والثامن من المخابرات.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش؛ لـ“الحفاظ على مكتسبات الثورة“، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقًا للمحتجين.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عامًا.