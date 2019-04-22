عبدالفتاح البرهان يتحدث إعلاميًا لأول مرة عن الأموال المضبوطة بمنزل البشير (فيديو)

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، ضبط مبالغ مالية هائلة داخل قصر الضيافة، الذي كان يقيم فيه الرئيس المعزول عمر البشير، قبل الإطاحة به على يد الجيش السوداني.

وأكد البرهان في حديث إعلامي هو الأول منذ توليه قيادة المجلس، ما كان جرى تداوله سابقًا بأن المضبوطات بمنزل البشير تتجاوز قيمتها الـ100 مليون دولار أمريكي. موضحًا أن الأموال التي تم ضبطها حوالي سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار أمريكي، إضافة لبعض المليارات من العملة المحلية.

وأفاد البرهان أن لجنة مشكلة من عدة أجهزة أمنية إضافة للجيش، هي من تولت تفتيش محل إقامة البشير، بعد نقله من قصر الضيافة إلى سجن كوبر.

وفيما يتعلق بمصير الأموال المضبوطة من داخل قصر الضيافة، قال البرهان إنه جرى إيداعها في البنك المركزي السوداني.

ويعتبر البشير الأطول حكمًا من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه 30 عامًا حتى عام 2019.