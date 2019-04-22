حماس تختطف نائب مدير معبر ”بيت حانون“

اختطفت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، نائب مدير معبر ”بيت حانون“ حاتم أبو الجبين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) يوم الاثنين، عن أسرة أبو الجبين قولهم إن ”عناصر من أمن حماس اختطفوا حاتم أبو الجبين، ونقلوه إلى جهة مجهولة، دون معرفة الأسباب حول عملية الاعتقال“.

وتأتي هذه الحادثة وسط عشرات حالات الاعتقال التي طالت مسؤولين في السلطة الفلسطينية، مثل الوزير عاطف أبوسيف الناطق باسم ”فتح“، وعشرات الكوادر والقادة والشخصيات الحقوقية التي شاركت في حراك ”بدنا نعيش“، الذي اندلع احتجاجًا على الأوضاع المعيشية في غزة.

وشهد قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية عدة محاولات لاغتيال قيادات من حركة ”فتح“، كان أبرزها محاولة اغتيال أبو ماهر حلس بإطلاق النار على سيارته، ومحاولة اغتيال عاطف أبو سيف بالتهجم عليه بالضرب المبرح وإصابته إصابات خطيرة، استدعت نقله للعلاج على الفور في الضفة الغربية.