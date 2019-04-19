حطموا زجاج سيارته.. مصلون يطردون مساعد البشير السابق من مسجد في الخرطوم

طرد مصلون، مساعد الرئيس السوداني السابق، القيادي بحزب حسن الترابي، إبراهيم السنوسي، من المسجد الكبير في العاصمة الخرطوم، عقب أداء صلاة الجمعة.

وعقب انتهاء الصلاة، انتزع السنوسي الميكروفون، وشرع بمخاطبة المصلين، حول ضرورة فض الاعتصام المتواصل أمام القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة، وإعطاء الفرصة للمجلس العسكري الذي ”حقن دماء المحتجين“، وفق قوله.

إلا أن المصلين هتفوا على الفور في وجه السنوسي، وقاطعوا خطابه بترديد شعار:“تسقط بس“.

واضطر مساعد البشير السابق، إلى الخروج من الباب الخلفي للمسجد، لكن المصلين لاحقوه إلى الخارج مرددين الشعارات المناوئة، وهشموا زجاج سيارته.

وأفلح سائق السنوسي الخاص، في الهروب بالسيارة من أمام المصلين الغاضبين، الذين تجمعوا في باحة المسجد.

والسنوسي، هو الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي، أحد أكبر الأحزاب السودانية المعارضة، وعيّنه البشير، مساعدًا له في مايو/أيار 2017.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.