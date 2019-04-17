وفد مصري يلتقي البرهان ودقلو في الخرطوم

بحث وفد مصري مع قيادات المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الأربعاء، بالخرطوم، تطورات الأوضاع وسبل حلحلة الموقف الراهن في البلد المتاخم جنوبًا لمصر.

ووفق وكالة الأنباء المصرية، ”التقى وفد رفيع المستوى، مبعوثًا عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وعددًا من كبار المسؤولين بالسودان“.

وحسب المصدر، تطرق الجانبان إلى ”الوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان، وسبل حلحلة الموقف الراهن“.

وأبلغ الوفد المصري، قيادات المجلس الانتقالي بالسودان، دعم القاهرة لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد ”حرص القاهرة على تعزيز الاستقرار والسلام بالسودان خلال هذه الفترة“.

وتأتي هذه الزيارة بعد إجراء السيسي، اتصالًا بالبرهان.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني رئيس البلاد عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع ”عوض بن عوف“، استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء رفض شعبي، وخلفه ”عبدالفتاح البرهان“، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.