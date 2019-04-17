تساؤلات بشأن مصير وداد بابكر زوجة البشير الثانية

زادت تساؤلات السودانيين عن مكان تواجد وداد بابكر، زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، التي ظلت لسنوات طويلة تتمتع بنفوذ واسع طوال فترة حكم البشير، فيما تحوم حولها شبهات فساد وتجاوزات يطالب السودانيون اليوم بالعثور عليها وتقديمها للمحاكمة.

وتلقب بابكر التي لم تنجب أبناء للبشير كما زوجته الأولى، بـ ”الهانم في أوساط السودانيين“، وظلت تتمتع بنفوذ واسع في البلاد، منذ زواجه منها في العام 2001.

وتتهم المعارضة السودانية بابكر منذ بداية الاحتجاجات ضد نظام البشير، بالفساد والاستبداد، لكنها لم تظهر على الساحة منذ اندلاع المظاهرات ضد نظام حكمه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، وتوارت عن الأنظار بشكل تام.

ومع سقوط البشير، يطالب السودانيون اليوم بمحاكمته وكافة رموز نظامه، وكذلك زوجته بابكر، التي ذكرت المعارضة السودانية، أنها استولت على أراضٍ وأملاك شاسعة، إضافة إلى أرصدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات في بنوك أجنبية، وأنها استمدت قوتها ونفوذها بصفتها السيدة السودانية الأولى.