البشير ينقل إلى سجن كوبر في الخرطوم

نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء وفقا لمصادر من عائلته.

وكان البشير قيد الإقامة الجبرية في مقر رئاسي منذ أن عزله الجيش في 11 أبريل/ نيسان.

ونقل الإعلام المحلي أنه نقل أيضا إلى سجن كوبر عدد من القيادات العليا في النظام السابق بينهم شقيق الرئيس المخلوع عبدالله البشير ورجل الأعمال جمال الوالي وعبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونسي.

وتعد هذه نهاية مأساوية للبشير وأوضح علامة حتى الآن على قطيعة المجلس العسكري الجديد مع النظام السابق.

وكوبر هو السجن المركزي في السودان وشيد عام 1903 على أرض مساحتها نحو خمسة آلاف متر مربع، ويطل على شارع رئيسي لمدينة الخرطوم بحري، وفي موقع قريب من جسر القوات المسلحة الذي يربط الخرطوم بالخرطوم بحري، وصمم شكل السجون البريطانية.

وكان مركزا دائما للاعتقالات السياسية على مرور الأنظمة المتعاقبة على حكم السودان.