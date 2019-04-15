إسرائيل تنشر منظومة أمنية استخباراتية جديدة على حدود غزة

بدأ الجيش الإسرائيلي بنشر منظومة أمنية جديدة على حدود قطاع غزة، تهدف إلى جمع معلومات أمنية واستخباراتية، تمكنه من الوصول إلى الأهداف وملاحقتها قبل وصولها إلى المستوطنات المحاذية للقطاع.

وذكر موقع ”والا“ العبري، أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة ”مارس“ الأمنية على حدود غزة، مشيراً أن وظيفتها هي إعطاء إنذار مبكر لأي تهديدات برية أو جوية بما في ذلك البالونات الحارقة والحوامات الطائرة التي يطلقها المتظاهرون الفلسطينيون تجاه المستوطنات.

ونقل الموقع العبريّ، عن ضابط كبير في فرقة غزة:“ أن المنظومة ستكون قادرة على الإنذار المبكر عن أي تغيرات برية أو جوية على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية المختلفة“.

وقال قائد منظومة حماية الحدود في الجيش الإسرائيلي، العميد أمير أفشتاين:“ إن المنظومة الأمنية دخلت الخدمة وهي تعمل الآن عملياً شمال قطاع غزة، وسيتم نشرها على امتداد الحدود مع القطاع خلال العام الجاري“.

وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، توتراً أمنياً كبيرا في ظل استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، التي تنظمها الفصائل الفلسطينية في غزة بهدف إجبار الاحتلال على كسر الحصار وتحقيق تفاهمات التهدئة بين حماس وإسرائيل، والتي تقضي بالتخفيف من معاناة القطاع وفتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد وإدخال البضائع والأموال وتنفيذ مشاريع في قطاع غزة.