استشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد طفل فلسطيني بعد إصابته برصاصة أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي على متظاهرين فلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة في قطاع غزة، أشرف القدرة: إن ”الطفل ميسرة أبوشلوف (15 عامًا) استشهد إثر إصابته برصاصة في البطن شرق جباليا، شمال قطاع غزة“.

وأضافت الوزارة، أن عددًا آخر من الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مشاركة مئات الفلسطينيين في مسيرات على حدود قطاع غزة.

وتوافد مئات الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في جمعة ”لا للتطبيع“، ضمن فعاليات الجمعة الثانية والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.

وترتفع بذلك حصيلة شهداء مسيرات العودة التي انطلقت منذ نهاية شهر آذار/مارس العام الماضي، إلى 272 شهيدًا، وأكثر من 16 ألف مصاب بجراح مختلفة، العشرات منهم في حالة خطرة.