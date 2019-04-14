الأحمد: حماس تنفذ أجندات الإخوان ومليشياتها تختطف غزة‎

وصف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، حماس بـ“حركة انقلابية متمردة بالسلاح“.

وأضاف في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ”حماس قسّمت الوطن لصالح أجندات تتعلق بحركة الإخوان المسلمين، وكل ما قامت به هو ضد المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ولسنا بحاجة لرأيها“.

وحول طريقة تعامل الحكومة الجديدة مع قطاع غزة، أكد الأحمد، أن غزة جزء من دولة فلسطين، قائلًا: ”صحيح أنها مختطفة من قبل قيادات ومليشيات حماس؛ ولكنها بلدنا وجزء من الوطن“.

وأشار إلى أن ”أهل غزة الحقيقيين هم الحراك الشبابي الذي رفع شعار بدنا نعيش وبطشت به مليشيات حماس“، معربًا عن ”خجله من القول إن الاحتلال لم يقم ضد المتظاهرين بما قامت به حماس“.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، شدد الأحمد، على أنه ”لا حراك بملف المصالحة والوضع مجمد تمامًا“، منوهًا إلى أن ”سبب استقالة وتغيير حكومة الوفاق الوطني، هو يأس القيادة الفلسطينية من حركة حماس“.

وبين الأحمد أن ”حماس استغلت حكومة الوفاق لتكون مظلة لها لتنهب وتعزز الانقسام، ولذلك لا لقاء مع حماس إطلاقًا إلا إذا أعلنت عبر مصر وتعهدت بتنفيذ اتفاق القاهرة 2017“.

ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لم تحدد موعدًا لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المقبل، قائلًا: ”حتى الآن لم يتم تحديد الموعد ولكنه سيكون قريبًا“.

وبخصوص كيفية تنفيذ الحكومة الجديدة لقرارات المجلسين المركزي والوطني، بين الأحمد، أن ”هناك لجانًا شكلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ مدة، قطعت شوطًا، وهناك مجموعة من التحركات والإجراءات بهذا الشأن“.

ويوم أمس السبت، أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية خلفًا لحكومة الوفاق التي شكلت بالتوافق مع حركة حماس عام 2014، فيما كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الحكومة بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وترفض حركة حماس التعامل مع الحكومة الجديدة وتعتبرها حكومة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وغير دستورية، في الوقت الذي وقعت فيه الحركة تفاهمات وقف إطلاق النار مع إسرائيل وسمحت بإدخال الأموال القطرية عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي.