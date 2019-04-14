”اشتيه“ يدعو روسيا للضغط على إسرائيل لوقف اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء يوم الأحد، روسيا للتدخل والضغط على إسرائيل، لوقف اقتطاع واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ”المقاصة“، مؤكدًا على أن الأموال المحتجزة هي حق فلسطيني وفق الاتفاقيات الدولية.

وطالب اشتية، خلال لقائه السفير الروسي في رام الله، بأن ”تتخذ موسكو إجراءات عملية للضغط على إسرائيل، والتأثير كذلك على المستوطنين الإسرائيليين من حملة الجنسية الروسية بوقف اعتداءاتهم“، مثمنًا الموقف الروسي برفض الاستيطان.

وأكد ”اشتية“، على ”أهمية عقد مؤتمر سلام عالمي، للدول الفاعلة صاحبة القرار وأعضاء مجلس الأمن الدولي“، داعيًا إلى مواجهة ”صفقة القرن“ وإيجاد حل عادل وعاجل للقضية الفلسطينية.

وكشف عن ”تعاون اقتصادي فلسطيني روسي، يؤسس لتطوير منطقة صناعية روسية، واستقدام مستثمرين روس إلى فلسطين، في سبيل دعم الاقتصاد وتعزيز الإنتاج الوطني“.

ودعا اشتية، ”روسيا لأخذ دورها في تحريك الملفات الفلسطينية، مثل المصالحة الداخلية والعمل على إيجاد حلول تخفف من معاناة الفلسطينيين، وتقف في وجه المؤتمرات الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية“.

وتولى محمد اشتية رئاسة الوزراء، عقب أداء اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد استقالة حكومة رامي الحمدالله، حيث إن من أبرز أجندتها تفعيل القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية.