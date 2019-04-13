الأحمد: إذا راجعت حماس حساباتها سنعيد النظر بتشكيل حكومة ”إشتية“

قال عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، عزام الأحمد، إنّه إذا ”راجعت حركة حماس حساباتها، وسلمت الحكومة كافة الصلاحيات في قطاع غزة، ستتم إعادة النظر بتشكيل الحكومة الجديدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية“.

وجاء ذلك خلال تصريح للأحمد، مساء السبت، لوسائل إعلام محلية، على هامش أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس.

وأضاف:“حكومة محمد إشتية ستبقى مستمرة في القيام بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة، كما سابقتها“.

وفي وقت سابق السبت، أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد إشتية، اليمين أمام الرئيس عباس في رام الله وسط الضفة الغربية.

واعتبرت حركة حماس أنّ حكومة إشتية ”فاقدة للشرعية، وخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن“، في إشارة إلى خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المرتقب إعلانها رسميًا.

وأضافت الحركة، في بيان أن تشكيل حركة فتح لتلك الحكومة يعد ”استمرارًا لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام“، وفق تعبيرها.