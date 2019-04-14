العراق.. مقتل ”والي داعش العسكري“ في تلال حمرين (صور)

تمكنت القوات الأمنية العراقية، يوم الأحد، من قتل والي تنظيم داعش العسكري و3 من معاونيه في تلال حمرين، شمال العراق.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، أنه ”بعملية نوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب، ووفق معلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبمشاركة طيران الجيش، وبإسناد طيران التحالف الدولي، تم قتل المتشدد محمد سلمان داود، أو ما يسمى بالوالي العسكري لقاطع جبل حمرين و3 من معاونيه في منطقة تلال حمرين“.

وأعلنت قيادة العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب في العراق، الخميس الماضي، إطلاق عملية أمنية واسعة بدعم دولي لملاحقة تنظيم داعش في تلال حمرين.

وتلال حمرين عبارة عن سلسلة جبلية، تمتد من محافظة ديالى الواقعة 60 كيلومترًا شرقي بغداد، إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط، والواقعة على بعد 260 كيلومترًا شمال العاصمة العراقية.

يذكر أن بغداد أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر 2017، هزيمة تنظيم داعش، واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت آنذاك ثلث مساحة العراق، لكن لا يزال عناصر من التنظيم يشكلون خلايا نائمة، ويشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن شمال وغرب البلاد.