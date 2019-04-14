خبراء ومسؤولون يبحثون في تونس مخاطر انتقال ”داعش“ إلى شمال أفريقيا (فيديو)

بحث خبراء أمنيون ومسؤولون تونسيون وعرب، خلال مؤتمر دولي نظمه المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، مخاطر انتقال تنظيم ”داعش“ إلى منطقة شمال أفريقيا، بعد تراجعه وانحساره في سوريا والعراق.

“ إرم نيوز“ تابعت فعاليات المؤتمر الدولي، الذي تحتضنه تونس، واستطلع آراء الخبراء حول مصير فروع التنظيمات المتشدّدة في المنطقة، بعد تراجع تأثير تنظيم ”داعش“.

وأكد رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، ماجد المدحجي، في تصريح لـ“ إرم نيوز“، “ أن المنطقة تشهد تحولًا واسعًا، بعد الهزيمة العسكرية وتصفية آخر معاقل ”داعش“ في سوريا.

وأضاف المدحجي، أن ”التحدي اليوم يتعلق بكيفية التعامل مع تداعيات الهزيمة المباشرة لتنظيم ”داعش“ والحرب على الإرهاب“، مشيرًا إلى الخشية من سهولة حركة مقاتلي “ داعش“ المنهزمين.

وقال رفيق الشلي، رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، إن هناك تحالفاتٍ بين التنظيمات المتشدّدة، منها تنظيم “ بوكو حرام“ وتنظيم ”القاعدة“ وتنظيم ”داعش“، وهو ما يفرض تطوير الإستراتيجية الأمنية للتصدّي لهذه التحالفات، وفق تصريحه لـ “ إرم نيوز“.

من جهته، قال وزير الداخلية التونسية، هشام الفراتي، لـ ”إرم نيوز“، إنه ”رغم أن منسوب التهديدات يعتبر مرتفعًا إلا أن المؤسستين الأمنية والعسكرية في تونس تقومان بواجباتهما وهناك يقظة“، مشيرًا إلى ”أنه خلال الفترة الأخيرة تم إحباط بضع عمليات إرهابية، منها القضاء على ثلاثة عناصر تنتمي إلى كتيبة ”جند الخلافة ”، من بينهم أمير هذه الكتيبة.

وأكد الفراتي، أن استعدادات الوحدات الأمنية والعسكرية تتطور، حسب تطورات أوضاع دول الجوار والمنطقة ككل، وهي تعمل على الحد من تسلّل العناصر الإرهابية عبر الحدود الليبية والجزائرية.