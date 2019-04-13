موقع إسرائيلي: القصف على ”مصياف“ السورية دمر صواريخ إيرانية من نوع ”زلزال 2“

قال موقع ”إنتل تايمز“ العبريّ إن الجيش الإسرائيلي استطاع في هجومه على مدينة مصياف السورية، أن يدمر عشرات الصواريخ إيرانية الصنع من نوع ”زلزال 2“.

ووفقًا للموقع العبريّ، فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف مصانع صواريخ إيرانية دقيقة متوسطة وبعيدة المدى، واستطاع تدميرها بشكل كامل.

وبحسب الموقع، فإن الصواريخ التي تم تدميرها تحمل رؤوسًا حربيةً يصل وزنها إلى نصف طن، ويمكن أن يتم تطويرها وزيادة مداها ودقتها.

وأضاف أن إيران حاولت استغلال فترة الانتخابات الإسرائيلية لتفريغ شحنتين في دمشق، بواسطة طائرة 747 التابعة للحرس الثوري الإيراني، عبر مطار ”تيفور“ العسكريّ.

وقال الموقع: إن هيئة التلفزيون الإيرانية كشفت في سبتمبر/أيلول عام 2018، عن مشروع إيراني لتطوير صواريخ ”زلزال 2″، وتحويلها من صواريخ قصيرة المدى إلى صواريخ باليستية دقيقة.

وذكر التلفزيون السوري، اليوم السبت، أن طائرات إسرائيلية قصفت موقعًا عسكريًا قرب محافظة حماة السورية.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء: إن طائرات إسرائيلية استهدفت ”أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة“.

وأضافت: ”تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها.. مما أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح“.