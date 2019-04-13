أسماء الفريق التفاوضي لـ“تجمع المهنيين“ مع المجلس العسكري في السودان

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، السبت، عن فريقه التفاوضي المكون من 6 أشخاص، الذي سيمثله في لقاء مرتقب مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقالت مصادر مقربة من التجمع: إن فريق التفاوض المشكل من التجمع أعلن في هذا التوقيت ليكون مستعدًا للتفاوض في أي وقت.

وأضافت: أمر إعلان مفاوضين ليس حصرًا على المهنيين، فسيكون هناك آخرون من قبل تحالفات المعارضة وقوى المجتمع المدني المشاركة في إعلان الحرية والتغيير.

وأفاد تجمع المهنيين في بيان مقتضب على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ بأن فريق التفاوض يضم ”محمد ناجي الأصم، وطه عثمان، وأحمد ربيع، وإبراهيم حسب الله، وقمرية عمر، ومحمد الأمين“

ويقود تجمع المهنيين الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، إلى جانب أحزاب تحالفات معارضة بينها أحزاب وتشكيلات سياسية مستقلة.