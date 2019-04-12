”تجمع المهنيين السودانيين“ يعتبر تنحي ابن عوف وإقالة نائبه انتصارًا لـ“الثورة“

اعتبر ”تجمع المهنيين السودانيين“، الذي ينشط في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهور، اليوم الجمعة، أن تنحي رئيس المجلس الانتقالي العسكري عوض بن عوف، وإقالة نائبه كمال عبد المعروف انتصارًا لـ“الثورة“ السودانية.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن بن عوف خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي، تنازله عن رئاسة المجلس، وتعيين عبد الفتاح البرهان المفتش العام للجيش السوداني خلفًا له، كما أعلن عن إقالة نائبه كمال عبد المعروف الماحي من منصبه ”بناءً على طلبه“.

وقال التجمع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“تابعنا التطورات بتنحي ابن عوف، وإقالة كمال عبد المعروف، ونعتبر ذلك انتصارًا لإرادة الجماهير“.

وأضاف:“جماهير شعبنا في الأحياء، والفرقان، والبلدات، والمدن، والقرى، والعاصمة القومية، والأقاليم، ندعوكم للخروج إلى الشوارع الآن“.