الجيش السوداني ينتشر بكثافة حول محتجي ”وزارة الدفاع“ (فيديو وصور)

نشر الجيش السوداني اليوم الأربعاء، مزيدًا من الجنود حول اعتصام خارج وزارة الدفاع، حيث ظهرت أعداد كثيفة من عناصره حول المحتجين الذين يرددون شعارات تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي ومغادرة السلطة.

وحاولت قوات من جهاز الأمن والمخابرات وشرطة مكافحة الشغب مرارًا فض الاعتصام من خلال مداهمات في ساعات الصباح الأولى، لكن الجيش تحرك لحماية المحتجين.

ويعتصم المتظاهرون منذ يوم السبت خارج مجمع الوزارة الذي يشمل أيضًا مقر إقامة البشير وجهاز الأمن والمخابرات في تصعيد للاحتجاجات التي تعصف بالسودان منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

من كلِّ قلبٍ يا بلادي #اعتصام_القياده_العامه#السودان_الاضراب_العام#مدن_السودان_تنتفض تم النشر بواسطة ‏تجمع المهنيين السودانيين‏ في الأربعاء، ١٠ أبريل ٢٠١٩

وقال شهود إن ”منطقة الاعتصام توسعت قليلًا مع دخول مئات الأشخاص ومغادرتهم على الرغم من تجاوز درجة الحرارة 40 مئوية، وبعضهم سد الشوارع الواقعة إلى الشرق من المجمع بالحجارة“.

وردد المتظاهرون هتافات تؤكد بمجملها على ضرورة مغادرة الرئيس البشير منصبه، ومن تلك الهتافات: ”تسقط بس!“ و“الشعب يريد بناء سودان جديد“ و“جيشنا بيحمينا“.

في غضون ذلك، انتشرت شاحنات الجيش وجنوده حول المجمع مانعين السيارات من دخول المنطقة، ولم تكن الشرطة ولا قوات جهاز الأمن والمخابرات موجودة فيما يبدو.

وقال أيمن عبد الله (23 عامًا) الذي تخرج من كلية الهندسة ”بوجود الجيش نحن نشعر بالأمان والجيش يقوم بحراستنا وسنظل في الاعتصام حتى يسقط النظام“.

وأظهرت التسجيلات المصورة التي نشرها تجمع المهنيين السودانيين، منظم الاحتجاج الرئيسي، فضلًا عن المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يغنون ويرقصون ويرددون الشعارات.

كما أظهر تسجيل مصور نشره حزب المؤتمر السوداني المعارض مجموعة كبيرة من المحتجين يسيرون صوب الاعتصام ويهتفون بينما يظلهم علم سوداني كبير.