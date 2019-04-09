حماس تستولي على طائرة إسرائيلية ”دون طيار“ سقطت جنوب غزة

استولى عناصر من الجناح المسلح لحركة حماس اليوم الثلاثاء، على طائرة تصوير إسرائيلية دون طيار، سقطت داخل أراضي قطاع غزة.

وقال مصدر فلسطيني مطلع، إن الطائرة الصغيرة من نوع ”كوادكوبتر“، وسقطت على بعد 150 مترًا تقريبًا، من السياج الأمني الفاصل، جنوب شرق قطاع غزة.

وأضاف أن أفرادًا من قوة يُطلق عليها محليًا اسم ”حماة الثغور“، تتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، سيطروا على الطائرة.

وأوضح المصدر أن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار تجاه عناصر القوة الفلسطينية، في محاولة لمنعهم من السيطرة على الطائرة، دون وقوع إصابات.

وسبق أن سقطت طائرات مماثلة، داخل حدود قطاع غزة، في أوقات سابقة، وتمكنت فصائل فلسطينية، من السيطرة عليها.