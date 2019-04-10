كيف يتابع الشارع التونسي تطوّرات الحرب في ليبيا؟ (فيديو إرم)

يتابع الشارع التونسي، بكثير من القلق والتوجّس ما يحدث في ليبيا، خوفًا من أن تمتدّ ”النار“ المشتعلة هناك إلى بلاده، و من أن تؤدّي التطورات المتسارعة في العاصمة الليبية طرابلس، إلى تداعيات خطيرة، لا سيما في ظلّ وضع تونسي الذي لا يزال يشهد حالة من التوتّر و عدم الاستقرار.

“ إرم نيوز “ استطلع آراء التونسيين حول تداعيات الأزمة الليبية على تونس، بعد حوالي أسبوع من إعلان الجيش الوطني الليبي الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من الجماعات المسلّحة .

ويجمع التونسيون على العلاقات المتنوعة التي تربط بين تونس و ليبيا على مختلف المستويات، إلا أنهم لا يخفون، في المقابل، خوفهم من أن يهدّد الوضع الليبي بلادهم، وسط حديث عن مخططات لا تضمر الخير للبلدين.

وحذّر تونسيون من مخاطر النزاع العسكري في ليبيا، مشدّدين على أنّ ما يحدث في طرابلس يشكل خطرًا محدقًا، خاصة بعد الحديث عن بداية الهروب الجماعي من المنطقة تجاه الحدود التونسية.