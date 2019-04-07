نهضة بركان المغربي يُسقط غورماهيا وخسارة الصفاقسي التونسي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

حقق نهضة بركان المغربي فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/0 على مضيفه غورماهيا من كينيا، في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، في حين خسر الصفاقسي التونسي 2/1 أمام مضيفه نكانا الزامبي.

وسجل يوسوفو دايو وبكر الهلايلي هدفي نهضة بركان في الدقيقتين 24 و59.

وفي كينيا، أنهى نكانا الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله كيلفين كامبامبا في الدقيقة 36، في حين سجل فريدي تشيمينجا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

لكن حبيب الوسلاتي قلص النتيجة للصفاقسي في الدقيقة 84.

وتستكمل مباريات ربع النهائي عندما يلعب النجم الساحلي التونسي مع ضيفه الهلال السوداني، في حين يحل الزمالك المصري ضيفًا على حسنية أغادير المغربي.

وتقام مباريات الإياب يوم 14 من الشهر الحالي.