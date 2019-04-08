السودان.. المحتجون يطالبون بمحادثات مع الجيش بشأن ”انتقال سلمي للسلطة“

دعا ”تحالف الحرية والتغيير“ المنظم للاحتجاجات في السودان اليوم الإثنين، إلى ”تواصل مباشر“ مع قيادة القوات المسلحة، من أجل ”تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة“.

وتضمن البيان، الذي تلاه أحد قادة التحالف ”عمر الدقير“، خارج مبنى القيادة العامة للجيش، حيث يعتصم متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس عمر البشير منذ ثلاثة أيام، ”دعوة القوات المسلحة لدعم خيار الشعب السوداني في التغيير، والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي“.

وتابع الدقير، ”يجب أن يكون التواصل مباشرًا بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة؛ لتيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية“، وفق تعبيره.

وأكد البيان ”تكوين مجلس من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة التي تدعم الإعلان“، يتولى ”مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محليًا ودوليًا من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي، وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبيًا، ومعبرة عن قوى الثورة“.

ودعا البيان القوات المسلحة إلى ”سحب يدها عن النظام الحالي الذي فقد أي مشروعية، وقطع الطريق أمام محاولاته البائسة لجر البلاد إلى العنف“.

بدوره، قال وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة، اليوم الإثنين أمام البرلمان، إن ستة أشخاص قتلوا في العاصمة الخرطوم خلال احتجاجات على مدى يومي السبت والأحد، بينما قتل شخص آخر في إقليم دارفور غرب البلاد.

وأضاف جمعة في بيانه، أن ”15 مدنيًا و42 من قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات“. وذكر أن 2496 محتجًا اعتقلوا في الخرطوم.