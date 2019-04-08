السودان.. جنود الجيش يحمون اعتصام المتظاهرين أمام ”القيادة العامة“ من الشرطة (فيديو)

شنت قوات الأمن السودانية اليوم الاثنين عملية أمنية لفض اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مبنى قيادة القوات المسلحة (وزارة الدفاع) بوسط العاصمة الخرطوم.

وقال شهود إن قوات أمن على شاحنات صغيرة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لدى توجهها صوب الاعتصام.

ينضمو فوقو ناس الجيش؟؟ديل الجيش❤️مشهد لن تراه إلا في السودانوسط زخات الرصاصالثبات المخيف تم النشر بواسطة ‏الثورة أنت‏ في الأحد، ٧ أبريل ٢٠١٩

لكن مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تصدي جنود من الجيش لقوات الأمن حيث قاموا بحماية المتظاهرين.

الثوار يسعفون افراد الجيش المصابين الذين تصدوا لكتائب الكيزان ..الان القيادة كلها مع الثوار وخصوصا بعد الحصل ده ولو ما… تم النشر بواسطة ‏برق السودان‏ في الأحد، ٧ أبريل ٢٠١٩

وخيم المتظاهرون ليلتين أمام المجمع ضمن مساعٍ لزيادة الضغط على الرئيس عمر البشير كي يتنحى بعد نحو 30 عامًا في السلطة.

المشهد كان كالتالي تماما ذئاب وكلاب ضآلة تريد ان تنقض علي غزلان يقف امامها اسود..نختصر ليكم بالصورة دي الفيديو طويل… تم النشر بواسطة ‏برق السودان‏ في الأحد، ٧ أبريل ٢٠١٩

وفشلت محاولات سابقة لقوات الأمن في فض المحتجين.

وتحول غضب المواطنين جراء نقص الخبز والسيولة إلى تظاهرات في ديسمبر كانون الأول، ولكن، سريعًا تحولت إلى تظاهرات ضد البشير.

واعترف البشير أن الاحتجاجات لها مطالب مشروعة، ولكنه قال إن طريقة التعامل مع هذه المطالب تكون عبر سبل سلمية وصندوق الاقتراع.