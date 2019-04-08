5 سيدات عربيات يتنافسن لدخول الكنيست الإسرائيلي

ترى العديد من النساء العربيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، أن مشكلة تمثيل المرأة في قوائم الأحزاب العربية لا تزال مستمرة، فالعديد من الأحزاب العربية لم تدرك بعد أهمية التمثيل الصحيح لهن، وتستمر في استبعادههن من القوائم، أو وضعهن في مراتب متأخرة.

وتأمل النساء العربيات أن يزداد عدد تمثيلهن في انتخابات الكنيست الـ 21، بعد أن تم انتخاب 3 نساء فقط في الانتخابات السابقة.

وفي آخر استطلاع للرأي، تنبأت القائمة العربية المشتركة التي تضم حزبي ”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة“، برئاسة أيمن عودة، والقائمة العربية للتغيير، برئاسة أحمد الطيبي، بحصول القائمة على 12 مقعدًا في الكنيست، من بينها امرأتان فقط.

وتخوض 5 نساء عربيات الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري غدًا الثلاثاء، 4 منهن ضمن قائمتين حزبيتين عربيتين، فيما تخوض مرشحة عربية درزية خامسة المنافسة ضمن تحالف ”أزرق- أبيض“ برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، المنافس الرئيس لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وفي ما يأتي نبذة عن المرشحات العربيات:

عايدة توما

وهي عضو كنيست سابقة تبلغ من العمر (55 عامًا) وتنحدر من الناصرة، وهي مرشحة عن حزب ”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة“، وناشطة في جمعيات نسوية عديدة، وعملت لسنوات طويلة في الدفاع عن قضايا المرأة، ثم انتخبت عام 2015 كنائب في الكنيست.

وتقول إنها تحمل هموم النساء إلى الكنيست وتطرح موضوع تهميشهن. وتخوض الانتخابات الحالية بمقعد مضمون، وتم وضعها في المرتبة الثالثة على سلم ترتيب القائمة الحزبية.

سندس صالح

وهي مرشحة عن حزب ”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة“، من قرية المشهد، قضاء الناصرة، وهي أم لثلاثة أطفال.

أنهت دراسة البكالوريوس في موضوع البيولوجيا، والماجستير في موضوع العلوم والتكنولوجيا، في معهد التخنيون في حيفا، وتم وضعها بالمرتبة السابعة على سلم القائمة الحزبية.

وصرحت في لقاء انتخابي عقد أخيرًا في مدينة عكا قائلة: ”يجب ألا نترك الساحة البرلمانية في إسرائيل خالية من النضال“، محذرة: ”يريدون كنيست دون عرب، لو قاطع العرب الانتخابات، ستختار السلطات الإسرائيلية عربًا يمثلونها ويتحدثون باسمنا، وهذا خطر على وجودنا“.

إيمان الخطيب

وهي مرشحة عن ”القائمة العربية الموحدة وحزب التجمع“ المكونة من الحركة الإسلامية الجنوبية، وحزب التجمع الديمقراطي، وتنتمي إلى الحركة الإسلامية وترتدي غطاء رأس.

وتحدثت في لقاء انتخابي بحماسة وحيوية عن ضرورة التواجد في الكنيست، وتم وضعها بالمرتبة السابعة على سلم ترتيب القائمة الحزبية.

وإيمان الخطيب ياسين (54 عامًا) من عرابة البطوف في الجليل الأسفل، متزوجة، وهي أم لأربعة أولاد، حصلت على ماجستير في موضوع الخدمة الاجتماعية بتخصص النساء والنوع من جامعة تل أبيب.

هبة يزبك

ناشطة تبلغ من العمر (34 عامًا) ترشحت محل النائب السابقة حنين زعبي التي بقيت في الكنيست مدة 10 سنوات. وهي من مواليد مدينة الناصرة، وعضو اللجنة المركزية بحزب التجمع الديمقراطي.

أنهت دراسة الماجستير في العمل الاجتماعي من جامعة تل أبيب، وتحضر الدكتوراه في موضوع التهجير الداخلي للفلسطينيين وتم وضعها بالمرتبة الرابعة على سلم ترتيب القائمة الحزبية.

غدير كمال مريح

مرشحة عربية درزية في تحالف ”أزرق- أبيض“، برئاسة رئيس أركان الجيش السابق الجنرال بيني غانتس، تخوض الانتخابات بمقعد مضمون حسب كل التقديرات، وتم وضعها في المرتبة الـ 25 على سلم القائمة الحزبية.

وغدير كمال مريح من دالية الكرمل في جبل الكرمل في حيفا، وتبلغ من العمر (34 عامًا)، إذ كانت مذيعة نشرة الأخبار العربية الرئيسة في قناة ”مكان“ باللغة العربية، وأصبحت مقدمة النشرة الإخبارية الرئيسة باللغة العبرية في التلفزيون الإسرائيلي.

وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والتصوير الطبي من جامعة بار إيلان، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة حيفا، وقد اختارها غانتس في محاولة منه لاسترضاء الدروز.