البرلمان العراقي يفشل في عقد جلسته.. والحلبوسي يتوجه إلى واشنطن

فشل مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، في عقد جلسته الاعتيادية؛ بسبب غياب أغلب النواب، فيما توجه رئيسه محمد الحلبوسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ في زيارة رسمية.

وقال النائب عن تحالف ”سائرون“، رعد المكصوصي لـ ”إرم نيوز“، إن ”البرلمان لم يعقد جلسته اليوم؛ بسبب غياب أغلب النواب من كتل سياسية مختلفة؛ ما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء، رغم أن هناك قوانين مهمة، تخص المواطنين، وكان يجب أن تقرأ وتناقش تحت قبة البرلمان“.

وأضاف المكصوصي، أنه ”على رئاسة البرلمان العراقي، اتخاذ أقصى العقوبات بحق جميع النواب المتغيبين، وعدم الاكتفاء فقط بقطع جزء من رواتبهم الشهرية“.

فيما أعلنت مصادر برلمانية، عن توجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، إلى واشنطن؛ في زيارة رسمية، حيث سيبحث خلالها ملفي التواجد الأجنبي في العراق، وكذلك طلب الدعم الدولي لإعادة إعمار المدن المدمرة جراء الحرب ضد تنظيم داعش، وذلك وفقًا لوسائل إعلام محلية عراقية.