لأول مرة منذ انتخابه.. الحلبوسي يصل طهران في زيارة غير مُعلنة

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى إيران، في أول زيارة له منذ تسلمه المنصب في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان صحفي أن ”الحلبوسي وصل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني“، مبينًا أن ”رئيس البرلمان العراقي سيلتقي بنظيره علي لاريجاني، ورئيس الجمهورية حسن روحاني، وعددٍ من المسؤولين الإيرانيين“.

وتأتي زيارة الحلبوسي قبل أيام من زيارة مرتقبة هي الأولى للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد .

وفي خطوة مفاجئة لم يعلن البرلمان العراقي عن تلك الزيارة رسميًا، لكن مصادر برلمانية سربت نبأ الزيارة، منذ ليلة أمس.

وفاز الحلبوسي بمنصب رئاسة البرلمان في أيلول/ سبتمبر الماضي، بدفع من كتلة المحور الوطني المنضوية في تحالف البناء المقرب من إيران.