حماس تعتقل عددًا من العاملين في تلفزيون فلسطين في غزة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، مساء الأحد، عددًا من العاملين في تلفزيون فلسطين الرسمي في قطاع غزة، بعد استدعائهم للاستجواب في مراكزها.

وقالت مصادر محلية في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ”جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، استدعى المواطنَين بسام عبدالله وإياد أبو زبيدة وآخرين يعملون في تلفزيون فلسطين؛ للتحقيق في أحد مراكزها في قطاع غزة“.

وأضافت المصادر، أن ”الاستدعاء تم عن طريق بلاغات حضور وصلت إلى عدد من العاملين في تلفزيون فلسطين لمقابلة جهاز الأمن الداخلي، ولم يفرج أمن حماس عنهم حتى اللحظة“.

وكانت الأجهزة الأمنية في غزة، قد اعتقلت قبل أيام مدير عام تلفزيون فلسطين في غزة، رأفت القدرة، بعد مداهمة منزله في مدينة غزة.

وأعربت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عن ”استنكارها وشجبها اعتقالَ مديرها في غزة“، مطالبة أمن حماس بـ“الإفراج عنه وتحييد العمل الإعلامي من أي مناكفات سياسية، واصفة الاعتقال ”بجريمة تتجاوز الخطوط الحمراء“.

وتتهم حركة حماس، العاملين في تلفزيون فلسطين بـ“العمل على تسويق الحراك الشعبي، والمشاركة في تحريض المواطنين الفلسطينيين على الخروج ضدها، في التظاهرات الشعبية الرافضة رفعَ الضرائب، والأوضاعَ المعيشية الصعبة في غزة“.