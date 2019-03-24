تقرير: قيادات يهودية أمريكية ترصد قطيعة مفاجئة بين قطر وحماس

قرأت أوساط يهودية أمريكية في خطوة قطر الأخيرة، التوقف عن تمويل حركة حماس من خلال القنوات الإسرائيلية، وتحويل المساعدات إلى غزة عبر مؤسسات الأمم المتحدة، بأنها نقلة نوعية وصفتها بأنها ”كسر للثقة بين حماس والدوحة“.

وفي تقرير لصحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، اليوم الأحد، كتبه ”جاك روزن“، وهو رئيس التجمع اليهودي الأمريكي ورئيس مجلس يهود العالم، ‎سجّلت الصحيفة تصريحات السفير القطري في غزة، محمد العمادي، بأن بلاده ستتوقف بعد شهر أبريل/ نيسان القادم عن دفع المخصصات الشهرية لحماس؛ لأنها ”تتعنت في تنفيذ مشاريع خاصة بالقطاع، من بينها محطة طاقة تستورد الكهرباء من إسرائيل“.

ونقل التقرير تقديرات إسرائيلية نشرتها صحيفة ”هآرتس“، بأن الأموال التي دفعتها قطر ما بين عامي 2012 – 2018، ”تصرفت بها حماس خلافًا لما هو متفق عليه“.

كما نقل التقرير المعنون بـ ”القطيعة بين قطر وحماس.. تغيّر المشهد السياسي في الشرق الأوسط“، التزام الدوحة بعد الآن، بـ“توجيه الأموال إلى غزة من خلال مؤسسات الأمم المتحدة“، بعد أن كانت تحصرها بحماس من خلال القنوات الإسرائيلية.

وأشار التقرير، إلى ”تراجع كبير في شعبية حماس بين أهالي غزة“، بحسب ما أظهرته استطلاعات رأي أخيرة.

يشار إلى أن علاقة قطر مع حماس المسجّلة في العديد من المراجع الدولية ضمن قوائم الإرهاب، تندرج في السياسات الإقليمية ضمن ”محور الرعاية“ التي توليها الدوحة للإخوان المسلمين، وتتشارك فيها مع تركيا لخدمة التطرف والإرهاب.