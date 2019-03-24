مجلس النواب الأردني يفتتح جلسته بالفاتحة على روح عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت (صور)

افتتح مجلس النواب الأردني، جلسته صباح الأحد، التي عقدها بحضور الحكومة، بقراءة الفاتحة على روح الشهيد منفذ عملية سلفيت الفلسطيني عمر أبو ليلى.

جاء ذلك بناءً على طلب من النائب خليل عطية، الذي أدى التحية للشهيد أبو ليلى، تحت قبة البرلمان، وفق ما نشرت قناة ”المملكة“ المحلية.

#مجلس_النواب يقرأون الفاتحة على روح الشھید الفلسطیني عمر أبو لیلى منفذ #عملیة_سلفیت. pic.twitter.com/IgEOQGD4yY — مجلس النواب الأردني (@Parliament_Jo) March 24, 2019

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل الثلاثاء الماضي أبو ليلى، في بلدة عبوين بمحافظة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية سلفيت، الأحد الماضي، التي أسفرت عن مقتل مستوطن وجندي، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

في السياق، أعرب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، عن ”رفض المجلس التصريحات الأمريكية والمواقف التي تتجاوز قرارات الشرعية الدولية، فيما يخص مرتفعات الجولان، وتزيد من تعقيد المشهد في المنطقة، وتنذر باستمرار حالة عدم الاستقرار، عبر دعم الاحتلال الإسرائيلي في تماديه وظلمه“.