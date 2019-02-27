اختناق أطفال بحضانة في رام الله جراء غاز الاحتلال

أصيب، عشرات الأطفال الفلسطينيين داخل حضانة، الأربعاء، بحالات اختناق، إثراستنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات من الجيش الإسرائيلي، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صدرعنها، إن ”طواقمها قدمت العلاج لعشرات الأطفال داخل حضانة للأطفال، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع“، موضحة أن ”الجيش الإسرائيلي أعاق عمل طواقمها“.

واندلعت، الأربعاء، مواجهات بين عشرات الشبان وقوات من الجيش الإسرائيلي في حي رام الله التحتا، استخدم خلالها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه لرام الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي، ومحامي هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، طارق برغوث.