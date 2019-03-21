لماذا لم تحذف ”فيسبوك“ البث المباشر لهجوم المسجدين بهولندا؟

قالت شركة فيسبوك في بيان تحديث اليوم الخميس، بعد الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي، إنها ”مستمرة في مكافحة خطاب الكراهية على منصتها“.

وأكدت الشركة، أنها ”تتصدى لأكثر من 200 منظمة على مستوى العالم تؤمن بتميز العرق الأبيض، وأنها تعمل على إزالة ما تنشره هذه المنظمات من محتوى على منصة فيسبوك من خلال تكنولوجيا الرصد الآلي“.

وأضافت أن ”أنظمتها للرصد الآلي لم تعمل تلقائيًا عند نشر الفيديو الذي يصور الهجوم على أحد المسجدين في نيوزيلندا“.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 50 شخصًا في هجوم على مسجدين في ”كرايستشيرش“ لحظة صلاة الجمعة والمسجدين يؤمهما مئات المسلمين من مختلف الأجيال والأجناس رجالاً وإناثاً.

وكان الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت (28 عامًا)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، قد صور جريمته الإرهابية عبر البث المباشر خلال قتله عشرات المصلين الآمنين على غرار عمليات القتل في ألعاب الفيديو بعد أن نشر بيانا يندد فيه بالمهاجرين.