”فيسبوك“ توافق على تغيير منصة الإعلانات المدفوعة

قالت شركة ”فيسبوك“ وجماعات أمريكية للحقوق المدنية يوم الثلاثاء إن الشركة وافقت على تغيير منصتها للإعلانات المدفوعة في إطار تسوية واسعة النطاق للحيلولة دون الممارسات التمييزية و“الضارة“.

وقالت الجماعات الحقوقية في بيان مشترك إن ”فيسبوك ستنشئ بموجب الاتفاق بوابة جديدة للدعاية للإعلانات المرتبطة بالإسكان والتوظيف وإعلانات الائتمان التي ستحد من خيارات الاستهداف لتلك الإعلانات التي تنشر كل خدماتها بما في ذلك خدمة انستجرام وخدمة تبادل الرسائل“.

وأضاف البيان أنه ”لن يكون في وسع المعلنين على البوابة، التي ستكون منفصلة عن النظام المستخدم للدعاية من خلال مجموعة من الخدمات، استهداف الإعلانات حسب العمر أو النوع أو الانتماء الثقافي“.

وسيطالب المعلنون كذلك استخدام أدنى حد للمحيط الجغرافي بالنسبة للاستهداف المرتبط بموقع للحيلولة دون استبعاد تجمعات بعينها.

وقالت شيريل ساندبرج، كبيرة مديري التشغيل في الشركة في بيان منفصل ”هناك تاريخ طويل من التمييز في مجالات مثل السكن والتوظيف والائتمان ولا ينبغي لمثل هذا السلوك الضار أن يحدث من خلال إعلانات الفيسبوك“.

وبموجب التسوية فإن ”فيسبوك ملتزمة بإنشاء بوابتها للإعلانات بحلول 30 أيلول/ سبتمبر وأن تنفذ تغييرات أخرى بنهاية العام“.