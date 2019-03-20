الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعًا شمال قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعًا شمال قطاع غزة
Smoke rises after an Israeli air strike in the northern Gaza Strip November 14, 2012. Israel launched a major offensive against Palestinian militants in Gaza on Wednesday, killing the military commander of Hamas in an air strike and threatening an invasion of the enclave that the Islamist group vowed would "open the gates of hell". REUTERS/Amir Cohen (GAZA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

المصدر: غزة - إرم نيوز

شنت طائرات إسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، غارة تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين، على الحدود الشرقية المحاذية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكر موقع ”0404“ العبري ”أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة قرب خلية كانت تحاول إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو إسرائيل“.

وأفاد الموقع باندلاع حريقين في غلاف غزة؛ بسبب سقوط بالونات حارقة أطلقت من القطاع تجاه البلدات المحاذية للحدود الشرقية للقطاع.

وزعم أن الشبان الفلسطينيين قاموا بإلقاء عدة عبوات نحو قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة.

وشارك عشرات الشبان الفلسطينيين في فعالية الإرباك الليلي على حدود غزة مع إسرائيل، وشملت إشعال الإطارات وتشغيل مكبرات الصوت وإطلاق الألعاب النارية تجاه الجنود الإسرائيليين المتواجدين على السياج الأمني.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى أعلنت أنها ستعزز من استخدام الأدوات ”الخشنة“ في فعالياتها، في ظل تنصل إسرائيل من تفاهمات واستحقاقات التهدئة.

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