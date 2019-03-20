سفير اليمن لدى لبنان يندد باستضافة حزب الله لقنوات الحوثيّين

ندد السفير اليمني لدى لبنان، عبدالله الدعيس، قيام حزب الله اللبناني بدعم واستضافة قنوات يمنية محلية تتبع لميليشيات الحوثي.

وعبّر الدعيس خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء، بوزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، عن أسفه بسبب ما اسماه ”توظيف بعض الأطراف اللبنانية لوسائل إعلامها، في التحريض الطائفي والمناطقي، ونشر التقارير والأخبار المضللة في محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني“.

وأشار إلى ”قيام حزب الله بدعم واستضافة قناتي (الساحات، والمسيرة) التابعتين لميليشيا الحوثي الانقلابية، وتوفير الدعم لهما“.

وجرى خلال اللقاء وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ نت“، بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة لاستثمار وسائل الإعلام اللبنانية بما يخدم القضايا المشتركة، وتسليط الضوء على ما يجري في اليمن، وإظهار حقيقة الأحداث المؤسفة، وبيان جذور الأزمة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

وأطلع الدعيس، وزير الإعلام اللبناني، على مستجدات الأوضاع في اليمن، وقال: إن ”ميليشيات الحوثي ترفض الامتثال للجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب، من خلال تنصلها عن تنفيذ اتفاقية السويد التي وقعت عليها قبل أشهر“، لافتًا إلى أن: ”المهلة الزمنية قد انتهت دون أن تنفذ الميليشيات أيًّا من بنودها“.

وسبق وأن طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، منتصف الشهر الماضي، الحكومة اللبنانية بالعمل على وقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني.

وأورد في تغريدته حينها: ”ندعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني، وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي يقدمه لميليشيات الحوثي، بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن، وخروجًا عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنه لبنان إزاء أزمات المنطقة“.