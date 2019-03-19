الأمن اللبناني يعتقل جاسوسًا لصالح إسرائيل جمع معلومات عن حزب الله

ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، القبض على جاسوس كان يعمل لصالح إسرائيل، وحاول تجنيد مواطنين لجمع معلومات تتعلق بحزب الله، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ”NNA“ المحلية.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنه ”ضمن إطار متابعتها لعمليات مكافحة التجسس لصالح إسرائيل، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، ونتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الكندي (ف.ج ) مواليد 1978 بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية“.

وأضافت أنه ”وبالتحقيق معه اعترف بأنه خلال العام 2013، تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في استخبارات الاحتلال“.

واعترف الجاسوس بأنه ”كلف بمهام تجنيد أشخاص لبنانيين؛ لاختراق البيئة الحاضنة لحزب الله، وبجمع المعلومات الأمنية لصالح مخابرات العدو، والوصول لمعلومات عن الطيار الإسرائيلي رون اراد“.

وأشارت إلى أنه ”وبعد انتهاء التحقيق معه، أحيل إلى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين“.