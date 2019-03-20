الجامعة العربية توفد مبعوثًا إلى ليبيا لبحث التسوية قبيل القمة 

أعلنت الجامعة العربية، الأربعاء، عن إيفاد مبعوثها إلى ليبيا، لبحث سبل التسوية الشاملة قبيل انعقاد القمة العربية المرتقبة نهاية مارس/آذار الجاري، في تونس.

وقالت الجامعة في بيان إن ”الممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية الموفَد إلى ليبيا، السفير صلاح الدين الجمالي، يقوم بزيارة لمدينتي بنغازي وطبرق، يلتقي خلالها بقيادات مجلس النواب، وعدد من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني الليبي“، دون تفاصيل عن مواعيد البدء أو الانتهاء.

وأضافت الجامعة أن ”زيارة الجمالي تأتي بتكليف من الأمين العام أحمد أبو الغيط“، مشيرة إلى أن ”الزيارة تأتي في سياق التزام الجامعة الثابت بدعم الدولة، ومرافقة الأطراف الليبية؛ بغية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع في البلاد، والتوافق على استكمال المرحلة الانتقالية، وصولًا إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتطلع إليها الشعب“.

وأفادت بأن ”زيارة الجمالي تأتي قبيل انعقاد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوي القمة يوم 31 آذار/مارس الحالي في تونس“، مشيرة إلى أنه ”من المنتظر أن يتناول الجمالي آخر مستجدات الساحة الليبية، وسبل تعزيز الدور العربي دعمًا للمسار السياسي الهادف إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة“.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة ”الوفاق“ المعترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس، وخليفة حفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.