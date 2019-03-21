الجيش الموريتاني يسلّم جنديًا قتل مسنًّا بالخطأ للعدالة

سلّم الجيش الموريتاني، جنديا كان قد أطلق النار على مسن بالخطأ، فأرداه قتيلًا، بمنطقة ”نبيكت لحواش“ الواقعة على التخوم مع مالي.

وأفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بأن الجندي سلم إلى وكيل الجمهورية بمدينة ”النعمة“، في وقت تجمهر العشرات من أهالي القتيل، محمد فال ولد سيدي النافع، الذي لقي حتفه قبل أيام على يد قوة مجموعة دول الساحل الخمس عن طريق الخطأ، قرب مدينة نبيكت لحواش في ولاية الحوض الشرقي.

وجدد أهالي ولد سيدي النافع مطالبهم، بضرورة فتح تحقيق عادل وشفاف في الحادثة التي هزت الرأي العام الوطني.

واعترف الجيش الموريتاني اليوم الخميس بواقعة القتل الخطأ، خلال عملية اعتراض لمشتبه فيه تكرر مروره قرب موقع عسكري للكتيبة الموريتانية التابعة للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمسG5 .

وأوضح الجيش في بيان له أن رصاصة انطلقت خطأ من سلاح أحد الجنود فأصابته ”للأسف الشديد إصابة تسببت في وفاته“، وفق بيان للجيش.

وكان عنصر من كتيبة من الجيش الموريتاني التابعة لقوة G5، قد أطلق النار عن طريق الخطأ على شيخ مسن أثناء عملية تفتيشه.

ورفض أهالي الضحية محاولة تسوية القضية دون مثول المتهم أمام العدالة.

وعزز الجيش الموريتاني، دورياته بمنطقة ”نبيكت لحواش“ منذ تحويلها إلى مركز إداري في مسعى من السلطات إلى تجميع البدو الرحلة بالمنطقة، وتفادي انتقالهم إلى مناطق جرى إغلاقها من قبل الجيش بعد تصنيفها مناطق عسكرية.