قوات ”سوريا الديمقراطية“ تأسر 157 من داعش في ”الباغوز“

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تحاصر آخر جيب تحت سيطرة تنظيم داعش بشرق سوريا، يوم الثلاثاء، أنها أسرت 157 متشددًا من ”ذوي الخبرة الطويلة في القتال“.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، على ”تويتر“، إن العملية جرت في ”الباغوز“ ونفذتها قوات خاصة.

ولم يوضح بالي متى كانت تلك العملية، لكنه أشار إلى أن معظم المعتقلين هم مواطنون أجانب.

ويعتبر جيب ”الباغوز“ هو آخر أرض يسيطر عليها تنظيم داعش الذي طُرد على مدى السنوات الأربع الماضية من الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا.

وقوات سوريا الديمقراطية، هو تحالف متعدد الأعراق والأديان للميليشيات التي يغلب عليها الطابع الكردي، وتم إنشاؤه في العام 2015، وساهم في الدفاع عن مدينة ”عين العرب“ على الحدود التركية خلال الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على المدينة، كما شارك في تحرير مناطق الرقة من قبضة تنظيم داعش.