النظام السوري يستعيد قرى من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا

سيطرت قوات النظام السوري على عدد من القرى الواقعة شرقي نهر الفرات قرب الحدود مع العراق، بعد معارك مع قوات “سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة.

وكانت قوات “سوريا الديمقراطية” التي تغلب عليها وحدات حماية الشعب الكردية قد سيطرت على معظم أنحاء المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في محافظة دير الزور منذ العام الماضي، ضمن حملة كبيرة أخرجت تنظيم داعش من شرق سوريا على الحدود مع العراق.

ونادرًا ما تشتبك قوات النظام مع “وحدات حماية الشعب” في حملتها على تنظيم داعش، وظلت بعيدة عن مناطق هذه القوات شرقي الفرات، مركزة على استعادة أراض من التنظيم غربي النهر.