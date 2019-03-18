حفتر يسمح باستئناف الرحلات الجوية لعدد من الحقول النفطية في ليبيا

سمح قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، باستئناف الرحلات الجوية لعدد من الحقول النفطية في جنوب ليبيا ووسطها.

في هذا الصدد، أبلغ آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الوسطى والشرقية، اللواء ناجي المغربي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في كتاب وجهه له الأحد، بقرار السماح باستئناف الرحلات الجوية إلى عدد من الحقول النفطية.

وبين المغربي في الكتاب، أن ”الحقول النفطية المسموح باستئناف الرحلات الجوية لها، هي حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، بالإضافة إلى مطار ميناء السدرة“، لافتًا إلى أن ”الموافقة جاءت بناء على كتاب أمين عام هيئة القيادة العامة رقم 1216/36، الصادر بتاريخ 14/3/2019، وتنفيذًا لتعليمات المشير حفتر“.

وفي التاسع من شباط /فبراير الماضي، أعلن الجيش الوطني عن أن ”الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور، إلا بعد موافقة الغرفة الأمنية عليها، موضحًا أن أي ”طائرة ستدخل أجواء المنطقة دون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط، وفي حال عدم امتثالها للأوامر سيتم التعامل معها كهدفٍ معادٍ“.

وأجبر سلاح الجو الليبي، طائرة أقلعت من مطار حقل الفيل، في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، على الهبوط بمطار ”تمنهنت“ شمال سبها، قبل السماح لها بإكمال رحلتها إلى طرابلس.