مصرع قيادي بمجلس شورى درنة جراء انفجار سيارته‎ في طرابلس

أكد مصدر أمني بالعاصمة الليبية طرابلس، مقتل قيادي متشدد عصر اليوم الأحد، بعد انفجار عبوة ناسفة في السيارة التي يستقلها.

وقال المصدر الأمني الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ طالبا عدم ذكر اسمه، بأن ”السيارة انفجرت بسبب العبوة التي كان يحملها الإرهابي عزوز في سيارته مع بعض المواد المتفجرة الأخرى“.

وحسب المصدر، فإن الانفجار وقع في منطقة ”بير الأسطى ميلاد“ بطرابلس، وتحديدًا بالقرب مدرسة القادسية وكذلك مستشفى الجلدية، و“أسفر عن مقتل الإرهابي غيث عزوز، أحد القياديين البارزين في مجلس شورى درنة“، مؤكدًا أن القتيل ”يعتبر الذراع الأيمن للإرهابي محمد بوختالة، الذي قبضت عليه قوة أمريكية في العام 2014“.

يذكر أن المتشدد ”غيث عزوز“، هرب بعد بدء عمليات الجيش الليبي في مدينة درنة ووصل لمدينة مصراته، ومنها غادر إلى العاصمة طرابلس، والتحق بأحد مليشيات تاجوراء تحت قيادة هيثم التاجوري.