الاحتلال الإسرائيلي يفجر محلاتٍ تجاريةً بعد عملية سلفيت

أقدم الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، على تفجير محال تجارية، وداهم منازلَ فلسطينيةً، بمحافظة سلفيت وسط الضفة الغربية، بحثًا عن منفذ هجوم أسفر عن مقتل مستوطن يهودي على الأقل.

وذكر شهود عيان، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت بلدتي ”بديا والزاوية“، شمال غربي مدينة سلفيت، وفجرت أبواب محلات تجارية وفتشتها، مبينين أن القوات اقتحمت منازل عددٍ من المواطنين وخلفت خرابًا في محتوياتها قبل انسحابها.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية تبحث عن شاب من بلدة ”الزاوية“ تتهمه بتنفيذ عملية ”سلفيت“ أمس، فيما فرضت تلك القوات حصارًا على عدد من بلدات المحافظة.

والأحد، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مستوطنًا واحدًا على الأقل قتل، وأصيب آخران أحدهما في حالة حرجة جدًّا، والآخر خطيرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنتي ”أرئيل“ و“جيتاي“، وسط الضفة.

كما ذكرت أن فلسطينيين اثنين، نفذا العملية قرب مستوطنة ”أرئيل“، وانسحبا من المكان في مركبة، باتجاه مستوطنة ”جيتاي“، حيث أطلقا النار مرة أخرى قبل فرارهما.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه يجري عمليات مطاردة للعثور على منفذي العملية.