العراق.. اكتشاف 76 مقبرة جماعية في سنجار‎

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق اليوم الأحد، أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في قضاء سنجار، شمال البلاد، بلغ 76 مقبرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن ”فاتن عبد الواحد الحلفي“، العضو في فريق مسؤول عن فتح المقابر الجماعية في قرية كوجو، التابعة لسنجار.

ومطلع مارس/آذار الجاري، أعلنت وزارة الأوقاف في إقليم شمال العراق، أن المقابر الجماعية المكتشفة في القضاء، الذي تتركز فيه أقلية ”الإيزيديين“؛ بلغت 71 مقبرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ”عدد الإيزيديين في البلاد كان يبلغ نحو 550 ألف نسمة، وأن عدد النازحين منهم جراء اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم، عام 2014؛ بلغ نحو 360 ألف نازح، في حين هاجر 100 ألف آخرين“.

وقدّر البيان عدد ضحايا الأقلية في بداية اجتياح التنظيم المتشدد بنحو ألف و293 قتيلًا، إلا أن العدد الإجمالي لا يزال غير معروف حتى استكمال البحث عن المقابر الجماعية والفردية وفتحها.

وقضاء سنجار في محافظة نينوى (شمال)، معقل الأقلية الإيزيدية، وكان تنظيم ”داعش“ قد سيطر عليه صيف 2014، قبل أن تطرده قوات ”البيشمركة“ في العام التالي.

لكن القوات الاتحادية سيطرت على المنطقة العام الماضي، ضمن تحركها لإخراج ”البيشمركة“ من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، من ضمنها سنجار.

و“الإيزيديون“ أقلية دينية ناطقة بالكردية، يتركز وجودها شمال العراق.