الأمن العراقي يحبط ”مخططًا“ لاستهداف مبنى حكومي في ”ديالى“

أحبطت القوات الأمنية العراقية، يوم الأحد، ”مخططًا“ لاستهداف مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى، وسط العراق.

وقال قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، في بيان صحفي، إن ”قوة أمنية نفذت عملية خاصة ضد مجموعة مكونة من 4 متشددين في منطقة قرب وادي قزلاقز، شمال شرقي المحافظة“.

وأضاف العبادي، أن ”المتشددين كانوا يخططون لاستهداف مبنى ديوان المحافظة وسط بعقوبة، وتم قتلهم جميعًا وإحباط مخططهم، فيما أصيب شرطي بجروح طفيفة أثناء العملية“.

وشدد على أن ”القوات الأمنية في ديالى عازمة على إنهاء أي بقايا لتنظيم داعش، الذي يحاول إلحاق الضرر بأمن المواطنين“، مطالبًا أهالي المحافظة بـ“إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي حالة مشتبه بها“.

ورغم إعلان بغداد هزيمة تنظيم داعش، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، إلا أن الخلايا النائمة للمتشددين لا تزال قادرة على شن هجمات مسلحة.

ومحافظة ديالى المحاذية لإيران، من المدن التي تنشط فيها الجماعات المتشددة والفصائل المسلحة، وتشهد على الدوام تفجيرات بعبوات ناسفة، وخروقات أمنية متكررة.