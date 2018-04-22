القوات العراقية تضبط مخزن سلاح لداعش في الموصل‎

كشف مصدر أمنى مسؤول، اليوم الأحد، عثور القوات العراقية على مخزن سلاح داخل مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وإلقاء القبض على متهمين بالإرهاب.

وقال الرائد سيف الدين السوداني إن “قوة عسكرية خاصة من قيادة عمليات نينوى نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنطقة الفيصلية بالجانب الشرقي لمدينة الموصل، بناء على معلومات استخباراتية خاصة أفادت بوجود خلايا نائمة تابعة لداعش”.

ولفت، إلى أن” القوة عثرت في سرداب أحد المباني الذي يتجاوز عمقه تحت الأرض ٤ أمتار على كدس (مخزن) سلاح ضم 7 أحزمة ناسفة محلية الصنع، و3 عبوات محلية الصنع، و25 قنبلة يدوية، وطائرة مسيرة، و15 صاعقًا، و10 رشاشات”.

وبين أن “القوات العراقية اعتقلت 13 شخصًا في منطقة الفيصلية ذاتها خلال عمليات الدهم والتفتيش التي أجرتها، وأن هؤلاء متورطون بعمليات إرهابية إبان سيطرة تنظيم داعش، وهم الآن يعملون كخلايا مسلحة تنشط بين الحين والآخر”.

وأعلنت بغداد، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، اكتمال استعادة الأراضي التي كان “داعش” يسيطر عليها، منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق شمال وغرب البلاد.

لكن التنظيم مازال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، ويعود تدريجيًا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.