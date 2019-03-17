إسرائيل تقرر إغلاق مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

أصدرت محكمة إسرائيلية بالقدس المحتلة، اليوم الأحد، قرارًا بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وذكر موقع ”0404“ العبري، أنّ محكمة صلح القدس أصدرت أمرًا بإغلاق مؤقت لمصلى باب الرحمة في الأقصى، مشيرًا إلى أنّ ”باب الرحمة جرى إغلاقه الثلاثاء الماضي بعد إلقاء زجاجة حارقة صوب مركز للشرطة ونشوب حريق فيه“.

تزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين تتقدمهم مجموعة يهود من أصول أمريكية، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، بحماية أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال التي واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، وفقًا لموقع ”عرب 48“.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية لنحو 67 مستوطنًا والعديد من اليهود الأمريكان والسياح الأجانب الحماية خلال اقتحام المسجد الأقصى، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة.

وانتشرت شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المسلحة في ساحات الأقصى من الصباح، لتأمين اقتحامات المستوطنين حتى مغادرته من باب السلسة.

من جهتها، ذكرت وكالة ”معًا“ الفلسطينية، أنّ محكمة الاحتلال أمهلت وزارة الأوقاف في القدس 60 يومًا حتى تغلق مصلى باب الرحمة.

وذكرت القناة الـ 13 العبرية، أنّ القرار سيكون واضحًا مع نهاية جلسة المحكمة الرئيسة بخصوص باب الرحمة الجارية الآن.

ونقلت الوكالة عن عضو مجلس الأوقاف حاتم عبد القادر قوله، إنّ المجلس لا يعترف بقرار المحكمة الإسرائيلية، وإنها ليست صاحبة ولاية على المسجد الأقصى بجميع مكوناته، وإن أهل القدس وفلسطين قادرون على حماية مقدساتهم.