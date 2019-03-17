الأمم المتحدة تدين قمع حماس لأهالي غزة المحتجين على الأوضاع المعيشية

أدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، حملة الاعتقالات والعنف التي استخدمتها أجهزة الأمن التابعة لحماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأكد ملادينوف في بيان له اليوم الأحد، انه من حق أهالي غزة الاحتجاج دون خوف من الانتقام، داعيًا جميع الفصائل إلى الانخراط بجدية مع مصر من أجل تنفيذ اتفاقية القاهرة 2017 بالكامل.

وأعرب عن قلقه من ضرب الصحفيين والموظفين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومداهمة المنازل، وفقًا لما أوردته وكالة ”معًا“ الفلسطينية.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتجنب التصعيد، وتخفيف معاناة الناس في غزة، ورفع الاغلاقات، ودعم المصالحة.

يأتي ذلك في ظل دعوات الحراك الشبابي (بدنا-نعيش) في قطاع غزة، أهالي غزة إلى استمرار الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الظروف المعيشية، وإلغاء الضرائب، والرسوم الجمركية على البضائع والسلع التموينية الأساسية في القطاع.

وتشهد المحافظات الجنوبية لليوم الرابع على التوالي احتجاجات شعبية مطالبة بظروف معيشية أفضل، والتخفيف عن كاهل المواطنين من العبء الضريبي المفروض عليهم من قبل ”حماس“ وأذرعها المختلفة.

وتجمع المئات من المواطنين وطلبة الجامعة في مفرق جامعة الأزهر غرب مدينة غزة، رغم الانتشار المكثف لميليشيات ”حماس“ بالهراوات والأسلحة الآلية، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية، والاقتصادية، وإلغاء الضرائب، والرسوم الجمركية.

ودعا الحراك الشبابي في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، ”أبناء شعبنا بكل فئاته إلى النزول للشوارع والميادين والساحات العامة، محددًا أماكن الاحتجاجات الشعبية والتواجد فيها، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وهي المناطق المتفق عليها: رفح- دوار النجمة، وخان يونس- دوار أبو حميد، النصيرات- مفترق الزهور، دير البلح- الكراج، المغازي- دوار صدقي، البريج- دوار أبو رصاص، مدينة غزة- الشجاعية شارع بغداد مفرق الشجاعية، ومخيم الشاطئ، وموقف السوق مخيم الشاطئ، ومفرق الأزهر، وسوق الشيخ رضوان، ومحافظة شمال القطاع- الترنس تحت شعار(#حراكنا مستمر، #بدنا-نعيش، #ثورة-الكرامة).