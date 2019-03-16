أمن حماس يعتقل مدير تلفزيون فلسطين في غزة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة، مدير عام تلفزيون فلسطين، في القطاع بعد مداهمة منزله.

وقالت مصادر محلية، إنّ عناصر من جهاز الشرطة ”داهمت منزل مدير تلفزيون فلسطين بغزة، رأفت القدرة، واقتادته إلى جهة غير معلومة“.

وأضافت المصادر، أن أجهزة أمن حماس ”اعتدت اليوم على عدد من الأشخاص الذين يتبعون لمنظمات حقوق إنسان في قطاع غزة، وصادرت كاميراتهم بعدما رصدتهم يقومون بتوثيق المظاهرات الشعبية السلمية في قطاع غزة“.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حركة حماس ”بالإفراج الفوري عن أعضاء منظمات حقوق الإنسان، والسماح لهم بالقيام بعملهم الشرعي من خلال توثيق المظاهرات السلمية“.

وفي وقت سابق اليوم أدانت فصائل فلسطينية، ما وصفته باعتداء حماس على متظاهرين سلميين في غزة، ودعت الحركة إلى الاعتذار وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الحراك، وسحب المسلحين من الشوارع.